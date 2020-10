Covid-19, code infinite per i tamponi: attese fino a 7 ore

Nel Lazio record di tamponi contro il Covid-19: 125mila in un giorno, ma le code sono infinite e i drive in non sono abbastanza.

Il sistema dei controlli anti Covid-19 in Italia sta vivendo un momento di crisi. Le strutture, infatti, non riescono a far fronte in breve tempo alle numerosissime richieste. Per effettuare i tamponi e ottenere i risultati sono necessarie ore di code e attese infinite.

Nel Lazio, dove mercoledì 7 ottobre sono stati effettuati ben 125mila tamponi, fino a 12 ore di attesa.

La situazione nel Lazio

Nel Lazio la situazione è peggiore rispetto alle altre regioni. Nel drive-in alla Casa della Salute di Labaro, quartiere nord di Roma, le auto arrivano intorno alle 2 del mattino per essere in prima fila all’apertura.

Per chi arriva in tarda mattinata, invece, l’attesa può essere anche di 12 ore. Si tratta di studenti nelle cui scuole sono stati registrati casi di positività, ma anche lavoratori e intere famiglie che necessitano dell’esito per ragioni varie. Le loro condizioni di salute, talvolta, sono anche precarie. Il loro destino è tuttavia comune.

L’emergenza è ancora contenuta, ma se dovesse arrivare una seconda ondata di Covid-19, ad oggi, la Regione non sarebbero pronta a rispondere in tempi brevi alle necessità dei cittadini.

La situazione, inoltre, non è diversa nelle altre grandi città come Milano.

“Stiamo lavorando per il raddoppio dei drive-in: l’aeroporto di Guidonia, Monterotondo Scalo, Priverno, Aprilia, Gaeta, Pomezia, oltre al nuovo drive del Pertini e a quello che è già partito a via Odescalchi (Asl Roma 2), a Tor Vergata presso la grande area utilizzata durante il Giubileo e in altre aree che si stanno valutando“, ha ribadito l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato durante il consiglio regionale straordinario.