Coronavirus, Guerra: “Il Sud sta vivendo ora la prima ondata del Nord”

Secondo Ranieri Guerra il Sud sta vivendo in questo momento l'ondata di coronavirus che ha colpito le regioni del Nord nei mesi di marzo e aprile.

Anche Ranieri Guerra ha commentato l’attuale aumento dei contagi in corso nelle regioni del Sud Italia, dove in particolar modo la Campania sta affrontando un innalzamento della curva epidemica mai visto nei mesi precedenti. Il vice direttore generale delle iniziative strategiche dell’Oms ha dichiarato che nel meridione sta emergendo solo ora un’ondata di contagi paragonabile a quella vissuta dal Nord nelle fasi più acute della pandemia lo scorso marzo e aprile.

Coronavirus, parla Ranieri Guerra

Intervenendo a margine dei lavori del convegno “La sanità post Covid-19” tenutosi al teatro Bellini di Catania, Guerra ha dichiarato: “Il Sud in questo momento sta vivendo quella che è stata l’ondata iniziale al Nord con, però, tutte le lezioni imparate. Con presidi che prima non c’erano: medici preparati e competenti, terapie disponibili anche se non risolutive e soprattutto con la capacita’ di intercetto e di diagnosi molto precoce”.

L’esponente dell’Oms ha inoltre specificato come sarebbe stata solo questione di tempo perché il coronavirus arrivasse a grandi ondate anche nel Mezzogiorno: “Le regioni meridionali, Sicilia compresa, che sono state preservate dalla prima ondata pensavano forse di essere uscite indenni con i pochissimi danni che erano propri della primavera. Ma così non è perché questo un virus che galoppa con la mobilità umana e quindi è inevitabile che presto o tardi arrivi”.