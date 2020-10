Una donna di 76 anni è stata investita da un'auto a Castano Primo mentre percorreva in bici viale della Resistenza: è morta sul colpo.

eTragedia a Castano Primo, dove una donna di 76 anni è stata investita e uccisa da un’auto mentre andava in bici. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto tanto che a nulla sono servite le manovre di rianimazione dei sanitari.

Investita in bici a Castano Primo

L’incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 8 ottobre 2020 in viale della Resistenza. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine la donna stava percorrendo il tratto di strada in bicicletta, forse sopraggiungendo da via Trieste, quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, un’auto l’ha travolta, scaraventando lei a terra e il suo mezzo fuori strada.

L’uomo che era alla guida della vettura si è subito fermato a prestare soccorso ed è stato lui stesso a chiamare il 118.

Immediato l’arrivo dei sanitari che, giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica hanno dovuto purtroppo constatare il decesso dell’anziana. Dopo l’impatto era rimasta sin da subito immobile e priva di sensi sull’asfalto: troppo gravi i traumi riportati nello scontro con l’automobile.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del comando di Inveruno, gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno isolato il tratto di strada per permettere soccorsi e rilievi.

Sarà loro il compito di accertare la dinamica dei fatti e capire per quale motivo il conducente non è riuscito ad evitare la donna. In questo senso potranno aiutare i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.