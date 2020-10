Modena, 80enne senza mascherina multata: stava bevendo il caffè

In un bar a Modena, una donna si era abbassata la mascherina per bere un caffè. Per lei e la barista è scattata la multa.

Una donna di 80 anni è stata multata in un bar in provincia di Modena per non aver indossato la mascherina. La donna se l’era abbassata giusto il tempo di bere il caffè e di chiedere al suo compagno se poteva offrirglielo.

Il tutto durato probabilmente in poco meno di un minuto. L’ottantenne Viviana Parmigiani definisce questa multa un’ingiustizia precisando che è sempre stata molto rispettosa delle regole e anzi di avere sempre la mascherina con sé. “È un’ingiustizia molto grossa che mi è pesata in maniera incredibile, io quella cifra lì non la pago”, ha dichiarato la donna alla vigilessa che le ha fatto la multa. Si è poi recata all’ufficio del sindaco con il quale non è riuscita a parlare.

Il figlio ha poi provveduto ad inviare una mail, ma il sindaco è stato irremovibile. La multa dovrà essere pagata. La sanzione è stata comminata anche alla barista in quanto accusata di non aver vigilato.

