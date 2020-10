In un solo giorno a Sassari sono state multate ventinove persone senza mascherina: dovranno pagare una sanzione di 400 euro.

Giovedì 1 ottobre 2020 gli agenti della Polizia locale della città di Sassari hanno multato ventinove persone senza mascherina che stavano violando l’ordinanza che prevede di indossarla anche all’aperto in occasione di assembramenti.

Persone senza mascherina a Sassari

Il monitoraggio si è concentrato tra piazza d’Italia e piazza Castello intorno alle 19 da parte sia di personale in borghese che di agenti in consueta tenuta. Su oltre cento controlli costoro hanno provveduto a multare ventinove persone tra cui diversi minorenni che dovranno pagare ora una sanzione di 400 euro.

Già nei giorni precedenti i poliziotti avevano controllato l’area invitando soprattutto i più giovani a indossare correttamente le mascherine.

In questo modo si può evitare che, socializzando, diventino veicolo di contagio anche per i familiari. Avendone però sorpresi alcuni senza dispositivi per l’ennesima volta, hanno fatto scattare le multe che, come previsto dalla normativa nazionale, dovranno pagare i genitori.

Tra le ventinove sanzioni tre sono relative a persone in via delle Conce che si sono rifiutate di indossare la mascherina. Un caso analogo si è verificato su un mezzo pubblico dove un uomo non voleva metterla nonostante le sollecitazioni dei passeggeri.

Gli agenti della locale, intervenuti dopo una chiamata, stanno anche valutando una denuncia di interruzione di pubblico servizio. Il soggetto in questione, che ha risposto loro in modo aggressivo, è stato poi fatto scendere dal mezzo rimasto fermo per diversi minuti.