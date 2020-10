Bimbo morto a Novara a 19 mesi: iniziato il processo

Iniziato il processo per il bimbo morto a Novara, gli imputati sono la mamma e il compagno.

È iniziato il processo per la scomparsa di Leonardo Russo, il bimbo morto a Novara a soli 19 mesi dopo essere letteralmente massacrato di botte il 23 maggio del 2019. Gli imputati sono la mamma del piccolo, Gaia Russo, 23 anni, e il suo compagno convivente dell’epoca, Nicolas Musi, 24 anni.

L’accusa per entrambi è di omicidio volontario aggravato, lesione e maltrattamenti per aver cagionato la morte del bambino con le percosse. La mamma di Leonardo ha sempre dichiarato di essere estranea ai fatti e di non essere mai stata a conoscenza degli abusi sul figlio che sarebbero stati commessi dal compagno.

Bimbo morto a Novara, inizia il processo

In aula erano entrambi presenti e la donna ha avuto uno svenimento quando nella Corte d’assise del Tribunale di Novara ha visto entrare l’ex compagno. In attesa di processo Musi era in carcere, mentre la Russo era agli arresti domiciliari in una casa protetta dove ha anche avuto un’altra bambina.

Malgrado il diniego della donna, sembra che il piccolo Leonardo subisse da diverso tempo maltrattamenti da parte di Musi e, anche il giorno della morte del bimbo, la mamma non avrebbe fatto nulla per fermarlo.

È questa l’accusa costruita dagli inquirenti, con la difesa che ora è chiamata a dimostrare il contrario. In quel giorno di maggio del 2019 Gaia Russo aveva inoltre avuto un atteggiamento volto ad insabbiare la verità: la donna aveva infatti inizialmente dichiarato che il figlio fosse in fin di vita a seguito di una violenta caduta. L’autopsia sul corpo di Leonardo aveva invece accertato che ad ucciderlo era stata un’emorragia al fegato provocata da un violentissimo colpo ricevuto all’addome.