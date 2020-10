Incidente ad Avellino, auto contro il muro della galleria: morta 52enne

Una donna di 52 anni è morta in un incidente stradale sul raccordo di Avellino: la sua moto si è schiantata contro il muro di una galleria.

Tragedia ad Avellino, dove nella giornata di domenica 18 ottobre 2020 si è verificato un incidente stradale che è costato la vita ad una donna di 52 anni. La sua auto è finita contro il muro di una galleria causandole un decesso sul colpo.

Incidente ad Avellino

L’episodio si è verificato al km 22, nei pressi dello svincolo di Serino. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine la donna stava viaggiando a bordo della sua motocicletta quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada. Ha quindi impattato contro il muro della galleria Montepergola cadendo dalla moto.

Immediata la chiamata, da parte di alcuni testimoni, ai sanitari del 118.

Giunti sul posto, costoro non hanno però potuto far altro che constatare la morte della 52enne, residente nel capoluogo campano e originaria di Ariano Irpino. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto che hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’accaduto, che non avrebbe coinvolto altri veicoli.

Il personale dell’Anas si è poi occupato della motocicletta e dei controlli sulla carreggiata, rimasta chiusa al traffico con la conseguente formazione di pesanti rallentamenti in direzione Salerno. Per qualche ora non si è infatti potuto percorrere la galleria e le autorità hanno dirottato le auto su percorsi alternativi.