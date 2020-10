Rivoli, la prima scuola con dispositivo che “brucia” il coronavirus

Rivoli, la prima scuola d'Italia con dispositivo brucia coronavirus: si chiama Air Panel e funziona come bruciatore di germi, batteri e virus

La scuola deve andare avanti. Uno degli obiettivi non solo della ministra Azzolina, ma del governo, che vuole garantire un’istruzione adeguata anche quando i dati giornalieri sui nuovi contagi fanno preoccupare. E allora si cerca, in tutti i modi, di tenere il virus fuori dagli edifici scolastici.

Come? Anche, in caso, bruciandolo.

Scuola, il dispositivo che brucia il coronavirus

Il suo compito è quello di eliminare il coronavirus bruciandolo: è il nuovo dispositivo installato all’istituto Giulio Navatta, a Rivoli. La scuola del torinese è la prima in Italia ad essersi dotata di una tecnologia per la purificazione dell’aria, una sorta di “bruciatore” di germi, batteri e ovviamente virus. Semplice e molto utile, il dispositivo utilizza la luce per funzionare.

“Questo sistema è interessante in generale per il problema della qualità dell’aria indoor -afferma il virologo Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano-. Per quel che riguarda il Covid rappresenta un’ulteriore barriera alla diffusione. È infatti fondamentale che le azioni siano tante, pensando che ogni sistema di protezione ha delle falle e che dunque bisogna avere più barriere che ci permetteranno di convivere con il virus che sarà presente ancora a lungo“.

Dispositivi installati nelle aule a Rivoli

Nelle 27 aule dell’istituto Giulio Navatta di Rivoli sono stati installati 112 dispositivi, chiamati “Air Panel”. La tecnologia usatat si chiama “WiwActive” e, attraverso la fotocatalisi con luce visibile a led, impiega il biossido di titanio dopato. Questo sistema può generare un processo ossidativo tramite particelle generate dalla luce che inattivano la molecola inquinante, che sia un agente inquinante o un virus.