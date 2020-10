Ad Avella torna il lockdown fino al 2 novembre: 31 contagi in 24 ore

Fino al 2 novembre ad Avella tornerà il lockdown: chiuse alcune attività e limitati gli spostamenti fuori dal comune alle sole necessità.

Dopo l’aumento di casi positivi al coronavirus, il sindaco di Avella ha emanato un’ordinanza con cui dispone il lockdown fino al 2 novembre 2020. In tale periodo alcune attività rimarranno chiuse e vi saranno limitazioni agli spostamenti verso l’esterno.

Lockdown ad Avella

Il provvedimento si è reso necessario dopo il bilancio delle ultime 24 ore che ha fatto registrare altri 31 contagi oltre a quelli già diagnosticati precedentemente. L’ordinanza, valida a partire da venerdì 23 ottobre, dispone il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale se non per comprovate necessità. Le scuole, come nel resto della Campania, rimarranno chiuse mentre manifestazioni, feste, eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico subiranno annullamento.

Dovranno restare serrati anche il cimitero, i musei, le palestre e gli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Tutte le attività produttive dovranno chiudere entro le 21 e i minori non potranno allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto.

Il sindaco Biancardi ha chiesto collaborazione ai concittadini, consapevole che si tratti di un sacrificio enorme ma necessario in considerazione del numero notevole di casi di positività.

“Supereremo insieme questa complicata situazione. Criticatemi pure se volete, ma credetemi: è un momento per me molto difficile per il ruolo e la responsabilità che rivesto. É mio dovere salvaguardare la sicurezza e la salute della cittadina che mi onoro di rappresentare“, ha fatto sapere.