Allerta maltempo per martedì 27, tredici regioni a rischio idrogeologico

Per la giornata di martedì 27 ottobre la Protezione Civile ha emanato un'allerta maltempo e rischio idrogeologico su diverse regioni d'Italia.

È ufficialmente allerta maltempo per la giornata di martedì 27 ottobre, quando le forti perturbazioni che oggi hanno interessato le regioni del centro-nord si sposteranno gradualmente verso le regioni meridionali del nostro Paese, dove assisteremo a violenti fenomeni temporaleschi. La Protezione Civile nazionale ha pertanto emanato diverse allerte per le prossime ore, tra cui un’allerta gialla per rischio temporali su dieci regioni, un’allerta gialla per rischio idraulico su quattro regioni, un’allerta gialla per rischio idrogeologico per tredici regioni e infine un’allerta arancione per rischio idrogeologico per la Lombardia.

Allerta maltempo, tredici regioni a rischio

L’origine del maltempo che colpirà tutta l’Italia nelle prossime ore va ricercato nella perturbazione atlantica giunta già a partire dalla serata di ieri sulle regioni nord orientali. Questa sta infatti lentamente avanzando verso le zone meridionali del Paese, provocando un ingente peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle suddette regioni.

🔔🟠 #allertaARANCIONE, martedì #27ottobre, su gran parte della Lombardia.

🔔🟡 #allertaGIALLA in tredici regioni.

⛈🌬 Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #26ottobre per piogge e temporali al Centro-Sud. Leggi qui 👉 https://t.co/GWcunTSPdh #protezionecivile pic.twitter.com/iVARUtdzyZ — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 26, 2020

Al momento le uniche aree del Paese a non essere interessate dalla perturbazione sono la Sardegna, l’Emilia-Romagna, la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Liguria, il Trentino-Alto Adige e le Marche, mentre ulteriori zone che scamperanno alle formazioni temporalesche saranno il nord della Basilicata, la provincia di Avellino, l’entroterra abruzzese, alcune aree della pianura friulana e del basso veronese nonché le province di Rovigo e Mantova.