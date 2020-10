Incidente a Palermo, anziano investito da un’auto: morto sul colpo

Un'anziano è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a Palermo: l'incidente non gli ha lasciato scampo.

Tragedia a Palermo, dove nel tardo pomeriggio di martedì 27 ottobre 2020 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un anziano: investito da un’auto mentre attraversava la strada, è deceduto sul colpo.

Incidente a Palermo: anziano investito

L’episodio si è verificato in via Sacco e Vanzetti, nella zona dello Sperone. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine l’uomo, Antonio Cacciatore, stava attraversando la strada all’altezza del civico 48 in direzione di via XXVII Maggio quando è stato investito da una Fiat 500. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno però potuto far altro che constatare il suo decesso del 73enne.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’urto tali da rendere vano ogni tentativo di rianimazione. Illeso invece il conducente di quest’ultima, un ragazzo di 26 anni che, dopo i controlli di rito, ha fornito la propria versione dei fatti. Presente sul posto anche la Polizia municipale che, durante i soccorsi, ha effettuato i rilievi utili a comprendere la dinamica dell’accaduto.

Gli agenti hanno inoltre deviato il traffico per permettere le operazioni necessarie per individuare il punto preciso in cui si è verificato l’impatto e tentare di ricostruire tempi e modalità del sinistro. Nelle immediate vicinanze non sarebbero presenti videocamere di sorveglianza, dunque resta da capire se ci sono da interrogare eventuali testimoni che hanno assistito alla scena.