Paziente positiva al Covid viene dimessa dalla clinica: la denuncia del sindaco.

Una paziente positiva al Covid è stata dimessa dalla clinica: avevano riferito a lei e ai suoi familiari la negatività al virus, nonostante la stessa clinica avesse avvisato il medico di base dell’esito della positività ai tamponi.

Si tratta di un’anziana cittadina avellinese: tre i familiari che si sono ritrovati a loro volta in quarantena, mentre la donna è finita ricoverata in ospedale.

È Antonio Ferullo, sindaco di Parolise (comune in provincia di Avellino), a denunciare la vicenda: “sconcertato, ho già segnalato la vicenda all’ASL, in attesa che i familiari si sottopongano ai tamponi e nella speranza che non abbiano contratto a loro volta il coronavirus“.

L’episodio

La stessa clinica aveva comunicato al medico di base, a cui fa riferimento la paziente, gli esiti dei tamponi: negativo in entrata, ma positivo in uscita. Nonostante ciò, la clinica l’ha dimessa comunque riferendole di essere negativa.

La situazione dell’anziana signora

L’anziana signora, cos’, è rientrata a casa accompagnata dai familiari, che ora si trovano in isolamento in attesa, anche loro, dell’esito dei tamponi, come da prassi: si tratta di tre persone, che la avevano accudita, in quanto donna non autosufficiente a seguito dell’intervento a cui si era sottoposta.

Le condizioni della donna hanno portato al suo ricovero nelle scorse ore: si trova ora in ospedale per le cure del caso. Una vicenda che però ha sconvolto la piccola comunità di Parolise.

