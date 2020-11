A Gela la famiglia Savà è morta dopo essere stata contagiata dal coronavirus: tre membri sono deceduti in soli dieci giorni.

Tragedia a Gela, in Sicilia, dove un’intera famiglia è morta dopo aver contratto il coronavirus: dopo madre e figlio deceduti a distanza di poche ore, anche il padre non ce l’ha fatta. I tre componenti del nucleo familiari sono tutti venuti a mancare nel giro di una decina di giorni.

Coronavirus: famiglia morta a Gela

Rocca Vantelli, 71 anni e Marco Savà, 50, erano deceduti all’inizio di novembre all’ospedale Sant’Elia Caltanissetta. Entrambi erano risultati positivi al coronavirus e si trovavano ricoverati per una polmonite interstiziale severa. In breve tempo le loro condizioni erano peggiorate tanto da rendere necessario il trasferimento in terapia intensiva. Né uno né l’altro era però riuscito a sopravvivere: il figlio era morto a distanza di poche ore dalla madre.

Qualche giorno dopo i medici dell’ospedale San Giovanni Di Dio’ di Agrigento avevano ricoverato anche il padre, Orazio, sempre per una polmonite. Inutile purtroppo il passaggio in Rianimazione: il coronavirus insieme alle altre patologie pregresse di cui soffriva purtroppo non ha lasciato scampo all’ottantenne. E così in soli dieci giorni la famiglia Savà è stata completamente distrutta.

Intanto in Sicilia, zona arancione, continuano ad aumentare i casi positivi al coronavirus.

Secondo l’ultimo bollettino del 10 novembre i nuovi contagi sono stati 1.201 su 8.856 tamponi eseguiti. In totale gli attualmente positivi sono 22.832 di cui 1.348 ricoverati in ospedale, 195 in terapia intensiva e 21.289 in isolamento domiciliare.