Nuove violazioni del Dpcm anti Covid a Vercelli, dove sette persone sono state multate per aver organizzato una festa superando il limite dei partecipanti e per non aver utilizzato correttamente le mascherine nel corso della serata. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto a seguito delle segnalazioni dei vicini di casa, infastiditi dal frastuono provocato dalla festa.

Delle sette persone presenti, tre di queste – fratelli tra di loro – sono state inoltre denunciate per aver rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti.