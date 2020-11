Insegnante di sostegno colpevole di molestie su due bambine. L'uomo lavorava presso una scuola primaria del modenese.

Insegnante di sostegno accusato di molestie su due bambine in una scuola primaria di Modena. L’uomo, che lavorava con un contratto a tempo determinato, non si era limitato a toccare le alunne in classe ma anche in altre circostanze e ora dovrà rispondere di violenza sessuale ai danni di minori.

Molestie da insegnante di sostegno

A seguito delle indagini dei carabinieri, l’insegnante di sostegno è finito in manette e si trova in custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il provvedimento, emesso dal gip Eleonora Pirillo su richiesta della pm Monica Bombana, riporta l’accusa di violenza sessuale. A denunciare il comportamento dell’uomo, la direzione scolastica che aveva notato atteggiamenti inappropriati per un educatore. Le indagini non sono ancora concluse, si teme infatti che vi siano altre vittime di abusi oltre alle due accertate.

Abusi e molestie a scuola

Un simile fatto ha avuto luogo anche in una scuola elementare in Trentino Alto Adige, dove un insegnante è stato condannato per violenza sessuale aggravata su alcune alunne, accusa confermata dalle immagini di alcune telecamere. Visionati i filmati, i carabinieri hanno però scoperto che le molestie e gli abusi riguardavano oltre 10 bambine di circa 9 anni, è infatti impossibile fraintendere i gesti dell’uomo nei confronti di queste.

Stessa vicenda anche a Parma, dove un insegnante di musica ha abusato di alunne tra i 10 e i 13 anni per diverso tempo, questa volta a denunciarlo sono state le vittime stesse. Per l’uomo sono scattate le manette e dovrà passare in carcere i prossimi quattro anni e sei mesi, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e un risarcimento per le vittime.