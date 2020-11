Covid, nella Rsa di Bronte in Sicilia c’è un solo infermiere

Un solo infermiere nella Rsa di Bronte, l'emergenza covid mette in difficoltà la struttura.

Continua l’emergenza covid in Italia con notizie e dati che preoccupano in ogni singolo territorio dello stivale. Osservata speciale è la Sicilia dove si tengono sotto stretta osservazione i numeri dei ricoveri ospedalieri e quelli delle terapie intensive. Disagio arreca alla Regione in questo momento quanto sta avvenendo in una Rsa, residenza per anziani, di Bronte, Catania, dove ad assistere le 70 persone ospitate è rimasto un solo infermiere.

Covid, l’infermiere della Rsa di Bronte

Al San Vincenzo De’ Paoli, questo il nome della struttura, lo stato d’emergenza è stato denunciato dai familiari degli ospiti, in maggioranza anziani, ma anche persone disabilità mentali. Tutta l’attività grave sulle spalle di un solo operatore infermieristico, costretto a lavorare in una situazione di gravi disagio con la Rsa sigillata da settimana a causa di diversi casi di positività al coronavirus riscontrati al suo interno.

“In questo momento – comunica il responsabile della San Vincenzo De’ Paoli – è difficile reperire personale medico e infermieristico in grado di rispondere alle esigenze degli anziani ospiti”. Sulla questione è intervenuta anche la politica locale, con il Pd che ha chiesto che venga messo a disposizione della struttura il personale medico dell’esercito. Una situazione ampiamente fuori controllo nella quale cominciano purtroppo anche ad arrivare le prime vittime: un’anziana di 85 anni è deceduta dopo aver contratto il covid.

La situazione di disagio della Rsa di Bronte viene confermata anche a livello generale nella città dove, secondo l’ultimo bollettino, sono 410 i nuovi casi di positività con 649 persone in isolamento fiduciario.