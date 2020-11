Un uomo ha tentato di togliersi la vita, ma fortunatamente è stato salvato dall'intervento tempestivo dei soccorsi.

A Teano, in provincia di Caserta, un uomo ha scelto una prova d’amore molto macabra per la sua ex fidanzata, decidendo di tagliarsi le vene. Una tragedia sfiorata, che per fortuna ha avuto un lieto fine. L’uomo voleva mostrare il suo gesto alla ex compagna, che ha prontamente chiamato i soccorsi.

Teano, si taglia le vene

L’uomo non riusciva a rassegnarsi alla fine della sua relazione con questa donna e ha deciso di compiere un gesto estremo, quasi per voler attirare la sua attenzione. Questa tesi è dimostrata dal fatto che l’uomo non si è limitato a tagliarsi le vene dei polsi, ma ha deciso anche di fotografarsi e di mandare le foto alla sua ex.

Messaggi che hanno terrorizzato la donna, che ha immediatamente allertato i soccorsi, riuscendo in questo modo a salvare la vita al suo ex compagno. Non è ben chiaro se l’uomo avesse realmente deciso di farla finita o se volesse semplicemente attirare la sua attenzione, ma l’unica certezza è che è stato salvato in extremis e la vita l’ha realmente rischiata.

La donna ha prontamente chiamato i soccorsi, che si sono precipitati a casa dell’uomo e sono riusciti a salvarlo, portandolo in ospedale.

Il tentato suicidio è solo uno dei comportamenti intimidatori e persecutori che l’uomo aveva messo in atto da quando, qualche mese fa, la donna aveva deciso di interrompere la loro relazione. La rottura era stata causata dai troppi litigi. I carabinieri che hanno indagato sulla vicenda hanno svelato che il tentato suicidio è stato il culmine di un piano che l’uomo aveva già messo in atto per riuscire a riconquistare la donna.

In realtà c’era quasi riuscito, visto che per un periodo di tempo la donna aveva accettato di riprovare a frequentarlo, per poi interrompere nuovamente la relazione. Probabilmente verranno adottati provvedimenti nei suoi confronti per maltrattamenti.