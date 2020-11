Andrea Michielan, morto a soli 21 anni per arresto cardiaco

La tragedia si è consumata a Scorzè, dove un giovane di soli 21 anni, Andrea Michielan, è morto per un arresto cardiaco

É morto a soli 21 anni, Andrea Michielan, a causa di un arresto cardiaco, per il quale non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si sarebbe consumata all’ora di cena, quando Andrea, dopo essere andato in bagno per lavarsi le mani prima di sedersi a tavola, si sarebbe accasciato a terra.

I genitori e le sorelle hanno immediatamente chiamato il 118 per i soccorsi, ma vani sarebbero stati i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari.

Il dubbio sull’operazione eseguita giorni prima

I dubbi permangono, in questa vicenda dai contorni non ancora ben definiti, perchè Andrea, alcuni giorni prima aveva subito un’operazione al cuore, per un disturbo dal quale era affetto.

L’operazione sembrava essere andata per il meglio, e il ragazzo dopo alcuni giorni in ospedale, era stato dimesso per proseguire a casa la convalescenza.

Rimane il fatto che non si può morire così giovani, con una vita ancora da vivere, il cui percorso era appena stato tracciato. Andrea infatti, era iscritto all’università Ca’ Foscari di Venezia, nella facoltà di informatica. Descritto da tutti come un giovane studioso e generoso, lascia dietro di sè il dolore di una perdita inaccettabile agli occhi dei genitori e delle sorelle.