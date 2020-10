Il marito ha trovato la giovane infermiera senza vita sul divano di casa. La donna, madre di due figli, è stata stroncata da un arresto cardiaco.

A Grosseto una giovane infermiera madre di due figli è stata trovata senza vita sul divano di casa: la donna è stata stroncata da un arresto cardiaco.

Grosseto, infermiera morta per arresto cardiaco

Aveva 37 anni Francesca Perin, la giovane infermiera morta a causa di un arresto cardiaco.

A trovare il corpo ormai senza vita è stato il marito, il quale, una volta rientrato nell’appartamento in cui viveva con moglie e figli, si è accorto che la donna giaceva sul divano ormai esanime.

La sua scomparsa lascia un dolore incolmabile. Francesca era sposata e aveva due figli, un maschio e una femmina. La donna ha perso la vita nella mattinata di domenica 4 ottobre 2020.

I soccorsi arrivati sul posto hanno cercato di salvarla, servendosi anche del massaggiatore automatico, ma purtroppo per la 37enne non c’è stato niente da fare. L’ambulanza ha trasferito la donna all’ospedale Misericordia, dove tuttavia è deceduta poco dopo l’arrivo.

A Grosseto, dove aveva fatto scalpore la notizia del paziente positivo scappato dall’ospedale, in molti conoscevano Francesca e la sua famiglia. Il padre è uno dei soci dell’azienda “Acqua e Aria”, mentre la madre lavora nella lavanderia della Rsa Ferrucci di Grosseto.

La giovane infermiera lascia una splendido ricordo: era molto stimata e apprezzata per la sua attività presso la Rsa Pizzetti, dove lavorava con la cooperativa Mediterranea. Colleghi, parenti e amici la ricordano per la sua professioanlità e solarità. “Davanti a simili tragedie non ci sono parole, ma ci si può stringere solo intorno ai familiari, ai parenti e agli amici di Francesca”, dicono i colleghi.

Non è ancora stata fissata la data del funerale: dovrà prima essere eseguita un’autopsia sul corpo della donna per comprendere le cause dell’arresto cardiaco.