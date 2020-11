Covid, folla a Torino a Milano per la riapertura dei negozi

Con la riapertura dei negozi in molte città italiane le vie del centro sono state prese letteralmente d’assalto.

Con la riapertura dei negozi in molte grandi città tornando anche ad affollarsi le strade. Molte infatti le persone che si sono recate nei centri storici come Milano e Torino proprio magari per approfittare di qualche interessante occasione come il Black Friday o ancora dello shopping pre-natalizio.

In particolare a Torino le vie del centro sarebbero state prese letteralmente d’assalto con lunghe code e senza alcun rispetto delle comuni norme di distanziamento sociale. Eppure nonostante tutto come fa sapere ANSA, la riapertura dei negozi sarebbe stata accolta in modo positivo sia dagli esercenti che dai titolari di bar e locali.

“Per noi è puro ossigeno” hanno dichiarato i titolari di un noto locale torinese. Nel frattempo anche a Milano da sempre considerata una delle capitali dello shopping moltissime persone si sono recate in centro approfittando di qualche “compera”.

Una situazione che non si vedeva da settimane. La Lombardia proprio dal 29 novembre è passata da zona rossa a zona arancione.

Covid, folla per riapertura dei negozi

Non accadeva da settimane. Molti centri di grandi città come Torino e Milano sono tornati ad essere affollati da persone che hanno approfittato di qualche occasione proprio in questi giorni di Black Friday. Una situazione che per certi aspetti ha riscontrato più di qualche difficoltà come mancato distanziamento sociale o ancora lunghe code.

Nonostante tutto i gestori sarebbero tornati a fare un sospiro di sollievo così come riportato da ANSA.

“Approfitto degli sconti anche per gli acquisti di Natale, non si sa mai che richiudano tutto”, ha dichiarato una signora in coda prima di entrare in un noto negozio del centro di Torino. “Questa mattina c’era gente già fuori ancora prima dell’apertura e nella prima mezz’ora abbiamo battuto molti scontrini e riempito buste”, hanno dichiarato i dipendenti di un noto negozio di abbigliamento a Torino in via Roma.