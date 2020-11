Temperature in picchiata in tutta la penisola da dicembre.

Domani è il primo giorno di dicembre e il vero inverno sta per arrivare. Le previsioni meteo svelano l’arrivo del gelo e della neve anche in pianura. Le temperature scenderanno drasticamente in tutta la penisola e sono previsti anche dei nubifragi nel Centro Italia.

Meteo, arriva il gelo

La settimana appena iniziata sarà l’inizio dell’inverno, con temperature in rapida discesa, gelo e neve che raggiungerà anche le pianure. L’atmosfera natalizia è alle porte e la si vedrà anche nelle previsioni meteo. Ci saranno precipitazioni intense, che con il freddo che sta per arrivare favoriranno la neve anche a bassa quota. L’arrivo del freddo è previsto per il primo di dicembre, ma anche nei giorni seguenti le temperature saranno in discesa.

Il freddo in arrivo ha origini polari e dominerà le Alpi per poi arrivare nel bacino del Mediterraneo nella giornata di mercoledì 2 dicembre.

Martedì 1° dicembre inizieranno le prime piogge, che interesseranno le regioni tirreniche, mentre al Nord inizierà a cadere la neve sulle Alpi e a quote collinari. I venti saranno particolarmente forti in tutta la penisola e la perturbazione generata dal vortice darà vita ad una fase di maltempo molto intensa.

Al nord la neve potrà scendere fino in pianura sul basso Piemonte, sul Veneto e sull’Emilia Romagna. Al Centro sono previste piogge intense su gran parte delle regioni, soprattutto sul Lazio. I rovesci poi raggiungeranno anche la Campania. Nella giornata di giovedì 3 dicembre il maltempo si sposterà al Sud, con altri nubifragi. Già da venerdì 4 dicembre ci sarà una nuova perturbazione atlantica, con grandi quantità di pioggia al Nord-ovest, soprattutto in Liguria.

Le temperature subiranno una forte diminuzione in tutta Italia, con valori diurni di pochi gradi sopra lo zero al nord e 10-12 al Centro Sud. Nel weekend previsto un aumento delle temperature.