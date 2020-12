Crociere e impianti sciistici ripartono da dopo l'Epifania: la nuova bozza del Governo.

Per evitare il rischio di assembramenti durante il periodo natalizio, il governo non ha intenzione di consentire crociere e l’apertura degli impianti sciistici: secondo la bozza del nuovo dpcm, ripartiranno solo dal 7 gennaio.

Il nuovo dpcm per le feste natalizie

Il governo non consentirà l’apertura degli impianti sciistici e proibirà le crociere durante tutto il periodo natalizio. Dopo l’approvazione del decreto legge che vieta gli spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà a breve un nuovo dpcm contenente tutte le regole per le festività natalizie. Lo stesso chiarirà anche le misure che saranno in vigore a partire dal 4 dicembre.

Tra le misure, è confermato il coprifuoco in tutta Italia alle ore 22, e nei giorni festivi, le misure saranno ancora più rigide.

Per quanto riguarda gli impianti sciistici e le crociere, le misure decise dal Governo non saranno meno rigide: secondo il nuovo dpcm, queste attività ripartiranno solo con il nuovo anno.

Impianti sciistici chiusi e crociere vietate

Tra Natale e Capodanno, dunque, non sarà possibile andare a sciare né fare una vacanza in crociera.

Impianti sciistici

Riguardo gli impianti sciistici, si legge: “Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni”.

Per quanto riguarda la riapertura: “A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti, agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.

Corciere

Vietate anche le crociere che, come gli impianti sciistici, potranno ripartire dopo l’Epifania. “A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani”, recita la bozza del decreto.

E poi: “È altresì vietato dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa”.