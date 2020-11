Il coprifuoco a Natale e Capodanno potrebbe rimanere alle 22 o essere anticipato alle 21: tutte le ipotesi in campo.

Mentre si attende una nuova riunione tra il governo e i capidelegazione dei partiti di maggioranza sulle misure da inserire nel dpcm del 4 dicembre, sembra che tra queste ci sia la volontà di mantenere alle 22 il coprifuoco anche nella notte di Natale e di Capodanno.

Coprifuoco a Natale e Capodanno alle 22?

Se inizialmente era trapelata la volontà di prorogare le chiusure intorno alla mezzanotte anche per permettere ai fedeli di partecipare alla messa natalizia, ora la linea dell’esecutivo appare quella di confermare il limite alle 22 o poco dopo, non protraendosi comunque oltre la mezzanotte. Un’altra delle ipotesi è che venga persino anticipato alle 21 per evitare assembramenti nelle case e veglioni.

A fornire elementi in più sul da farsi saranno i dati del monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Questi dovrebbero infatti confermare un indice di contagio intorno all’1 e una decelerazione della curva: in settimana i ricoveri sono infatti diminuiti così come il numero dei nuovi casi positivi giornalieri.

Una situazione che potrebbe far cambiare colore ad alcune regioni ma che non deve comunque far abbassare la guardia.

A tal proposito il governo sembrerebbe confermare nel decreto il divieto di spostamenti tra regioni se non per comprovate esigenze. Tra queste potrebbero però rientrare anche i ricongiungimenti tra parenti stretti. Per quanto riguarda bar e ristoranti è difficile immaginare che possano rimanere aperti dopo le 18 per tutto dicembre, anche se le Regioni chiedono di consentire ai ristoratori di lavorare la sera. Le scuole dovrebbero invece rimanere chiuse fino al 7 gennaio: nonostante l’esecutivo propendesse per riaprirle il 9 dicembre, i governatori hanno chiesto una proroga della didattica a distanza.