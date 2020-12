I ristoranti potranno rimanere aperti anche nel giorno di Natale soltanto per il pranzo: quali regole dovranno adottare?

Come si legge nella bozza del nuovo dpcm che Conte si appresta a firmare e illustrare alle 20:20, i ristoranti potranno rimanere aperti per il pranzo di Natale. Per ridurre il rischio contagio dovranno però adottare specifici protocolli.

Ristoranti aperti a Natale

Innanzitutto l’orario di apertura sarà fino alle 18 sia il 25 e il 26 dicembre che l’1 e il 6 gennaio. Si potrà dunque soltanto pranzare ma non cenare indipendentemente dal colore della regione in cui si trovano. Inoltre il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di quattro persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi.

No dunque a tavolate per i festeggiamenti a meno che i commensali non appartengano allo stesso nucleo familiare e vivano insieme.

Il nuovo decreto stabilisce inoltre delle restrizioni per quanto riguarda i ristoranti degli alberghi, che rimarranno aperti ma il 31 dicembre non potranno effettuare servizi ai tavoli. Ciò vorrà dire che potranno servire la cena soltanto in camera in modo da evitare banchetti, resse e assembramenti.

Anche gli hotel e i resort di montagna, che inizialmente era trapelato potessero rimanere chiusi per scongiurare le vacanze sulla neve, potranno rimanere aperti con le medesime prescrizioni.

I cittadini potranno quindi passare una o più notti nelle strutture ricettive ma senza la possibilità di veglioni e fuochi d’artificio dalle terrazze come alcuni alberghi avevano già iniziato a pubblicizzare. Quanto invece alle feste sulle crociere, saranno invece completamente vietate così come gli spostamenti tra Regioni. Il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio non ci si potrà inoltre muovere nemmeno dal proprio comune di residenza o domicilio.