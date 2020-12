Dpcm di Natale: negozi aperti fino alle 21 e Comuni blindati

Le prime indiscrezioni sul Dpcm di Natale svelano la linea dura mantenuta dal Governo anche in occasione delle feste.

Le ultime indiscrezioni sulle misure anti-Covid del prossimo Dpcm, che entrerà in vigore dal 4 dicembre, svelano la linea dura mantenuta dal Governo. Gli spostamenti saranno consentiti dal 21 dicembre solo per tornare nel luogo di residenza. A Natale e a Capodanno i Comuni saranno blindati, con chiusura alle 18 anche per ristoranti ed alberghi, mentre i negozi durante le feste rimarranno aperti fino alle 21.

Dpcm di Natale: novità

Durante la notte c’è stata una riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza e il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia. Il Governo ha preparato la bozza del decreto, come confermato dall’informativa del ministro Roberto Speranza al Senato. Intanto, si attende il confronto con le Regioni. In tutto il periodo delle feste natalizie il coprifuoco resterà alle 22, mentre l’apertura dei negozi è stata spostata fino alle 21.

Novità che sicuramente sarà apprezzata dagli amanti dello shopping, nella speranza che si possano scaglionare meglio gli ingressi all’interno delle attività commerciali. La messa di Natale si svolgerà alle ore 20 e sarà cura dei vescovi fare in modo che vengano rispettate tutte le norme anti-Covid. Dal 21 dicembre gli spostamenti tra Regioni gialle saranno permessi solo per far ritorno al proprio luogo di residenza. Non ci si potrà spostare per vedere i parenti o raggiungere seconde case.

Il 24 e 25 dicembre e il primo gennaio i Comuni saranno letteralmente blindati. Ci sarà una specie di zona gialla rafforzata, con la possibilità per i ristoranti di tenere aperto all’ora di pranzo. A Capodanno, per evitare i veglioni, i ristoranti, compresi quelli degli alberghi, verranno chiusi alle ore 18 e per i clienti ci sarà solo il servizio in camera. Non ci saranno regole per quanto riguarda le persone da ospitare a casa, ma solo raccomandazioni e l’invito di evitare di passare del tempo con persone non conviventi.

I punti fermi per il momento riguardano la chiusura degli impianti sciistici fino a gennaio e ci sarà l’obbligo di quarantena per evitare il contagio di ritorno da altri Paesi che hanno gli impianti aperti. Le crociere subiranno uno stop, per evitare che vengano spostate lì le feste che non possono essere fatte sulla terra ferma.