Covid, Bertolaso: “La chiamano emergenza ma è incompetenza”

Dopo l'annuncio del Dpcm di Natale, Guido Bertolaso ha voluto commentare la situazione italiana su Facebook.

Ieri sera, 3 dicembre 2020, si è tenuta la conferenza stampa in diretta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha illustrato tutte le regole del nuovo Dpcm, che è entrato in vigore oggi, 4 dicembre. Norme molto restrittive, soprattutto nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, in cui sono stati vietati anche gli spostamenti.

Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, ha commentato su Facebook.

Bertolaso sul Covid

“Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste, anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo, e lo saranno ancora per settimane. Tutto questo perché il Governo non è stato in grado di gestire la seconda ondata che loro stessi avevano previsto. Continuano a chiamarla emergenza, a quasi un anno dall’inizio della pandemia.

Chiamiamola con il giusto nome: incompetenza” ha scritto Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, in un post su Facebook, in cui ha voluto commentare la situazione in Italia, dopo le nuove misure anti-Covid in vista delle feste di Natale.

“Strillate per i morti negli Usa? Il rapporto di popolazione fra noi e gli americani è di 5,5. I nostri 993 che abbiamo perso ieri fanno in proporzione 5.461, poco più del 50% degli Usa!! Lo sapete quanti giorni di scuola hanno fatto i liceali della Campania dal 4 marzo scorso ad oggi? 14.

I Covid hospital della Fiera di Milano e di Civitanova Marche sono pieni da settimane (purtroppo), ma erano inutili giusto?” ha continuato Bertolaso. “Il presidente del Consiglio continua a fare conferenze a reti unificate senza contraddittorio, ignorando l’esistenza del Parlamento e omettendo di usare l’unica parola che dovrebbe pronunciare: scusateci” ha aggiunto, infine, l’ex capo della Protezione Civile.