Ottanta sindaci pro vaccino Covid, che lo vorrebbero obbligatorio per "liberare" le loro città: "Serve un patentino che attesti la vaccinazione".

Sono ottanta i sindaci pro vaccino Covid, che lo vorrebbero obbligatorio per le loro città con tanto di patentino che attesti la negatività al virus e avvenuta profilassi. La proposta dei primi cittadini di centrosinistra e civici vede come portavoce Matteo Ricci, presidente di Ali (l’associazione delle autonomie locali) e sindaco dem di Pesaro.

Sindaci pro vaccino Covid

“Il vaccino deve essere obbligatorio, serve un patentino Covid free che attesti l’avvenuta vaccinazione, per accedere al ristorante e allo stadio, ai concerti e ad altri servizi”, chiedono i sindaci italiani.

Pronto un documento che elenca le ragioni di tale richiesta al Governo, che passerà di città in città affinché lo sottoscrivano in numerosi. In tale scritto, si riporta: “il giorno della liberazione dal Covid non sarà il giorno in cui arriva il vaccino, ma quando ogni città e il Paese intero avrà raggiunto l’immunità di gregge”.

“Liberare le città dal Covid”

“Appena il vaccino sarà validato dall’Istituto superiore di sanità e verranno meno i dubbi, allora dobbiamo pensare a come accelerare sull’immunità di gregge”, ha dichiarato Matteo Ricci, sostenuto dai sindaci di Bergamo, Mantova, Ancona, Reggio Calabria, Cuneo, Latina.

“Ogni sindaco sogna di liberare la propria città, io non vedo l’ora che Pesaro sia Covid free il prima possibile, per tutelare la salute di tutti, proteggere i più fragili ma anche fare ripartire la ripresa economica, di conseguenza il lavoro”, prosegue Ricci, “Tardare significa avere conseguenze negative sul bilancio dello Stato, perché per tutelare la coesione sociale stiamo continuando a indebitarci”.