Atterrato a Fiumicino il primo volo covid – tested da New York

A Fiumicino via al progetto dei volo covid - tested: test antigenico prima e dopo il viaggio.

Le compagnie aeree provano ad organizzarsi come meglio possono per affrontare questo lungo periodo di emergenza pandemica che ha di fatto bloccato, per non dire distrutto, il loro settore. Ecco dunque che oggi, 9 dicembre, è atterrato nell’aeroporto italiano di Fiumicino il primo volo covid – tested in arrivo da New York con a bordo un centinaio di passeggeri che, nelle 48 ore precedenti alla partenza, hanno effettuato un test antigenico per valutare la loro positività o negativa al virus.

Il tampone è stato effettuato o direttamente in aeroporto prima dell’imbarco o in maniera privata da ogni singolo viaggiatore.

A Fiumicino il primo volo covid – tested

Il volo AZ609 è il primo dei tre voli settimanali previsti da e per l’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York. Il progetto, ancora in fase sperimentale, andrà avanti fino al 15 febbraio 2021 ed ha l’obiettivo di trovare una metodologia di volo applicabile al nuovo contesto venutosi a creare.

In seguito all’atterraggio, è previsto che tutti i passeggeri del volo effettuino un nuovo test antigenico che verrà eseguito nelle strutture messe a disposizione da Aeroporti di Roma in collaborazione con la Regione Lazio. Un modo di viaggiare senza dubbio più filtrato rispetto al passato, ma che potrebbe in qualche modo dare nuova linfa al settore. Il doppio test consentirà ai passeggeri di essere esentati dalla quarantena al momento dell’ingresso in Italia, un’eccezione applicabile solo grazie all’accordo raggiunto tra gli aeroporti, le compagnie aeree e gli organi decisionali.