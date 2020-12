Quando i familiari e i fans di Pablito piangevano per l’addio al calciatore, dei ladri hanno svaligiato la sua casa

Mentre iniziava il funerale del calciatore Paolo Rossi, morto a seguito di una grave malattia, dei ladri sono entrati in casa e l’hanno svaligiata. Il furto nell’abitazione è stato inseguito scoperto proprio dalla moglie Federica Cappelleti al rientro da Vicenza, dove si sono tenuti i funerali.

La donna ha trovato l’abitazione nel caos più totale. Sul luogo è intervenuta la Polizia Scientifica, sarebbe già al lavoro al fine di analizzare i rilievi e identificare così l’autore del furto.

Morte Paolo Rossi, la moglie ai ladri: “Non ho parole”

“Non ho neppure la forza di parlare. Non bastava la morte di Paolo, non bastava lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi. Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva”.

Queste le parole Federica Cappelletti, al Qn-Quotidiano Nazionale-La Nazione.

Il funerale di Paolo rossi ha avuto luogo sabato 12 dicembre, a Vicenza. La cerimonia funebre è stata in diretta tv da Sky Sport e ha visto presenti i suoi compagni di squadra della Nazionale vincitrice dei campionati del mondo del 1982 in Spagna che hanno portato la bara all’altare.

Durante l’omelia il sacerdote ha ricordato come Paolo abbia vissuto la malattia con il garbo e la discrezione di sempre: “La sua grandezza è stata di essere un fuoriclasse, ma mai un personaggio.

Ora ti allenerai nella Coverciano del cielo. Mi siedo su un cartellone pubblicitario e vedo sugli spalti la gente che si abbraccia. Questo fu il momento più bello, vedere la gioia che avevamo dato agli italiani“.