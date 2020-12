Il Vicenza ha reso omaggio a Paolo Rossi nel giorno dei suoi funerali: tutti i calciatori in campo hanno indossato la leggendaria maglia numero 9.

I calciatori del Vicenza, impegnati in una partita contro il Pescara, hanno deciso di onorare il leggendario Paolo Rossi indossando tutti la maglia numero 9.

L’omaggio del Vicenza a Paolo Rossi

La partita Pescara-Vicenza si è tenuta alle ore 16:00 di sabato 12 dicembre e ha visto trionfare la squadra veneta con un punteggio di 2-3.

L’incontro si è tenuto nello stesso giorno in cui sono state celebrate le esequie di Paolo Rossi, deceduto a causa di un tumore ai polmoni il 9 dicembre. Per l’occasione, i giocatori del Vicenza allenati da Mimmo Di Carlo hanno omaggiato l’attaccante scomparso scendendo in campo, nel pre-partita, con la casacca numero 9 e il cognome ‘Rossi’ stampato sulle spalle. Il gesto è stato accompagnato anche dal saluto «Ciao Paolo. Per sempre con noi…».

La commozione dei presenti allo Stadio Adriatico di Pescara, poi, ha raggiunto l’apice durante il minuto di raccoglimento celebrato in onore dell’ex-calciatore, prima del fischio d’inizio.

Il Vicenza ha ricordato Paolo Rossi anche facendo realizzare una fascia da capitano appositamente personalizza.

Il legame tra Paolo Rossi e il Vicenza

Paolo Rossi ha giocato nel Vicenza per tre stagioni, dal 1976 al 1979, segnando 60 in 94 presenze e vincendo un campionato di Serie B.

Innegabile, quindi, il fortissimo legame tra l’ex-calciatore e la squadra veneta.

Da allora, la carriera da attaccante è apparsa in costante ascesa e costellata di successi che lo hanno consacrato come una delle leggende del calcio italiano.