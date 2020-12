L'epidemiologa Maria Chironna ha lanciato l'allarme sul rischio che le festività e gli spostamenti causino una terza ondata di contagi.

La responsabile del laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari Maria Chironna ha accolto con favore la decisione del sindaco Antonio Decaro di introdurre nuove restrizioni in vista delle festività natalizie: un abbassamento dell’attenzione e della guardia rischiano infatti di catapultare l’Italia in una terza ondata.

Chironna sulla terza ondata

Auspicandosi che le restrizioni limitino le possibili situazioni di danno rappresentate dagli assembramenti e che i cittadini comprendano i sacrifici richiesti in giorni cruciali, l’esperta non ha potuto non ammettere che il rischio di una sottovalutazione come avvenuto in estate non è basso. “La gente è stanca di restrizioni, soprattutto la popolazione giovanile“, ha affermato a Repubblica. Ma “dobbiamo ricordarci che siamo in piena pandemia e non bisogna assolutamente abbassare la guardia“.

Una terza ondata, ha continuato, è possibile che giunga dopo le festività a causa degli spostamenti di migliaia di persone che durante l’emergenza sanitaria rappresentano sempre un rischio. “Il virus si sposta e si diffonde proprio con lo spostamento delle persone“, ha dichiarato temendo il boom di rientro in Puglia di migliaia di cittadini che vivono fuori regione. Quanto accadrà nelle prossime settimane dipenderà da molti fattori, ha sottolineato, tra i quali anche il senso di responsabilità e il rispetto, da parte dei cittadini, delle raccomandazioni.

“Se non verranno rispettate le regole, le festività potrebbero contribuire a una ripresa dei contagi“. Pertanto, ha concluso, sarà necessario essere fortemente responsabili per quest’anno fare sacrifici. Il consiglio rimane quello di evitare cenoni e raduni familiari troppo allargati che potrebbero rivelarsi occasione di infezione.