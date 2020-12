Antitrust sui prezzi dei treni durante le Feste, nel mirino l'aumento delle tariffe per le principali compagnie, a seguito delle nuove disposizioni.

Indagine Antitrust sui prezzi dei treni durante le Feste. L’aumento considerevole delle tariffe registrate in alcune giornate nel periodo dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, non convince.



Antitrust sui prezzi dei treni

L’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguarda le principali compagnie di trasporto ferroviario, come Trenitalia e NTV, in merito ai prezzi dei biglietti dei collegamenti sulle principali tratte servite. L’Antitrust ha rilevato un significativo incremento, in particolare nei giorni precedenti e successivi alle misure del Governo Conte.

Il blocco degli spostamenti, secondo le nuove disposizioni anti Covid, interessa il periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Per questo motivo molti italiani si sono organizzati per spostarsi, usufruendo del trasporto ferroviario come vettore, in modo da poter passare le Feste in compagnia dei parenti.

Indagine Antitrust in corso

Entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Antitrust, Trenitalia e NTV dovranno comunicare con quali criteri hanno determinato il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali, per fronteggiare l’incremento della domanda.

Non solo: per stabilire i motivi dell’aumento dei prezzi dei biglietti, dovranno dichiararne i criteri di maggiorazione.

“Si faccia subito chiarezza. È evidente che si tratta di una speculazione intollerabile rialzare i prezzi in modo esorbitante. I rincari ci sono sempre stati nei momenti di maggiore richiesta, così come negli orari di punta, ma non in modo così consistente”, ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “Inoltre è inaccettabile che avvenga durante un momento di così grande difficoltà per il Paese e per i viaggiatori”, ha detto.