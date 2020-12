Sito internet organizza incontri hard durante il Covid-19

Una serata dal tema sessuale organizzata grazie a un sito internet. Gli incontri hot sono stati scoperti tramite una videocamera nascosta.

Durante il periodo del Coronavirus è stato scoperto un sito che organizzava festini hard a sfondo sessuale. La trasmissione Le Iene ha mandato in onda un servizio durante il quale si mostrano degli incontri svolti all’interno di un appartamento privato.

Incontri hard ai tempi del Covid-19

Le immagini evidenziano l’assenza di alcun distanziamento sociale nonché delle mascherine. Gli incontri hot avvenivano tra perfetti sconosciuti che davano vita anche a delle orge. I video immortalano un gruppo di persone intente a intraprendere diverse ore da trascorrere insieme all’interno di una casa privata.

Dopo aver scoperto questa situazione l’inviato della trasmissione è stato anche preso a pugni da una delle persone scoperte che non l’ha presa assolutamente bene. Una telecamera nascosta ha infatti mostrato una situazione a dir poco imbarazzante per i diretti interessati. Uno di loro è andato in escandescenza dopo essere stato scoperto.

Un evento non singolare visto che anche a Bologna negli scorsi mesi sono stati organizzati festini hot.

La vicenda

Le persone coinvolte non si sono poste molti problemi ad organizzare il rapporto sessuale di gruppo tra estranei, mancando di fatto ad alcuna norma di distanziamento sociale e ai dispositivi di protezione individuale. E pensare che uno di loro lavora persino in ospedale, cioè colui/colei che quotidianamente dovrebbe conoscere meglio di tutti cosa voglia dire affrontare una pandemia come quella che si sta vivendo.

Un vero e proprio database accompagnato dai messaggi di posta elettronica che confermavano l’evento e la partecipazione di ogni singola persona. Esisteva persino un modulo da compilare per partecipare all’evento che si svolgeva prevalentemente nel primo pomeriggio, con tanto di conferma.