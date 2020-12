L’Amministratore Delegato di Voss Fluid di Osnago ha travolto con la sua auto il sindacalista Andrea Donegà.

Accade davanti ai cancelli di Voss Fluid a Osnago in provincia di Lecco. Andrea Donegà segretario generale della Fim Cisl lombarda è stato travolto dall’auto dell’Amministratore Delegato dell’azienda. Quest’ultimo non sarebbe in condizioni critiche. Stando a quanto appreso il sindacalista sarebbe sottoposto ad una prognosi della durata di 3 giorni.

In ogni caso l’azione da lui commessa è stata condannata oltre che da tutti i sindacati anche dal Partito Democratico della regione. Da circa una decina di giorni oltre una settantina di lavoratori avrebbero presidiato l’entrata della fabbrica come protesta per la sua annunciata chiusura. “L’atto di aggressione dell’amministratore delegato della Voss Fluid di Osnago è gravissimo e intollerabile, hanno dichiarato Uil Milano Lombardia e Ullm Lombardia, come gesto di sostegno verso il sindacalista Donegà.

Lecco, AD investe sindacalista

Una vicenda che avrebbe potuto concludersi in tragedia e che si sarebbe rivelata per un sindacalista lombardo fatale. Nella mattinata di mercoledì 23 dicembre, intorno alle ore 8, il segretario generale di Film Cisl Lombardia sarebbe stato travolto dal Suv dell’amministratore delegato di Voss Fluid di Osnago in provincia di Lecco proprio nel mentre sarebbe stata in corso una manifestazione di protesta a cui stavano prendendo parte circa 75 lavoratori.

La vicenda proprio per la sua gravità è stata condannata da diverse realtà sindacali in particolare da Uil Milano Lombardia e Uilm Lombardia che in merito alla vicenda hanno espresso tutto il loro sostegno per il segretario generale Andrea Donegà. “Condanniamo l’atteggiamento irresponsabile e provocatorio dell’amministratore delegato che dovrebbe salvaguardare diritti di civiltà e posti di lavoro e che con il suo gesto ha messo a repentaglio i diritti e la democrazia nel Paese”.