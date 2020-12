Assembramenti a Caltassinetta: in 13 multati per aver violato le norme contro la diffusione del covid.

Il Decreto Natale è entrato ufficialmente in vigore in queste ore andando ad imporre una serie di limitazioni agli spostamenti nei giorni nei quali storicamente c’è la maggior mobilitazione dell’intero anno: le vacanze natalizie. Sarà zona rossa fino al 27 dicembre, poi arancione fino al 30 e dal 31 al 3 ancora zona ad altissimo rischio.

Misure necessarie, con molti italiani che però non hanno più voglia di sottostare ad un regime di regole così stringenti visti anche i molti sacrifici fin qui compiuti. Previste naturalmente delle sanzioni per chi non dovesse rispettare le misure previste dal governo, con multe che vanno dai 400 ai 3mila euro. Il fulcro dei controlli è previsto per oggi, 25 dicembre, ma già nel giorno della vigilia di Natale arrivano alcuni casi eclatanti di mancato rispetto del decreto anti covid.

A Caltanissetta, ad esempio, 13 persone sono state multate per l’assembramento creato in un una strada della città.

Covid, assembramenti a Caltassinetta: multati in 13

Nello specifico, stando a quanto si apprende dalla stampa locale, le 13 persone erano accalcate in via Malta a Caltassinetta e tra di loro non ci sarebbe stato nessun distanziamento sociale. A questo si aggiunge che anche la Sicilia è zona rossa e dunque la presenza in strada di quelle 13 persone era ancora più evidente.

Per loro, come detto, è stata prevista una multa di 400 euro.

I controlli messi in atto dalle forze dell’ordine rientrano in quelli previsti per l’emergenza dalla questura in raccordo anche con quanto stabilito nella circolare inviate dal Viminale ai Prefetti di tutta Italia. Massimo rigore e tanti controlli per far rispettare le norme previste del decreto Natale.