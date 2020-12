Dal 4 gennaio 2021 a Torino e nei 36 comuni della sua area metropolitana sarà limitata la circolazione dei veicoli Euro 4.

A partire da lunedì 4 gennaio 2021 tutti i veicoli con omologazione Euro 4 Diesel, sia adibiti al trasporto persone che al trasporto merci, non potranno più circolare nei territori dei comuni dell’area metropolitana di Torino. Il divieto, che riguarda altri 36 Comuni piemontesi (tutti quelli dell’area metropolitana), è valido dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19.

Euro 4: stop da gennaio 2021

A stabilirlo è il Protocollo siglato dalle Regioni della pianura padana che, oltre a limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, tocca ambiti quali energia, impianti di riscaldamento, trasporti e agricoltura. Oltre che a Torino, agli Euro 4 sarà impedita la circolazione nei seguenti comuni: Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.

La progressiva limitazione di auto e veicoli commerciali ad alimentazione diesel sarebbe dovuta entrare in vigore l’1 ottobre 2020 ma a causa della pandemia di coronavirus ha subito un rinvio all’inizio del 2021. Per quanto riguarda il divieto di circolazione degli Euro 5, non avverrà prima della fine del 2025. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria e, in situazioni di emergenza causate dai superamenti dei limiti, rimarranno in vigore le misure emergenziali che saranno attivate dall’accensione del semaforo antismog.

La misura dovrebbe impattare su 140.907 mezzi presenti nell’area torinese. Guardando invece all’intero Piemonte, qualora le misure si allargassero, riguarderebbe 340mila mezzi più altri 75mila pesanti.