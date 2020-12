Un elicottero è precipitato e ha preso fuoco a Sarentino, in Alto Adige, mentre effettuava dei lavori di trasporto. Illesi i sette occupanti.

Attimi di paura a San Martino di val Sarentino, nella provincia autonoma di Bolzano, dove nel pomeriggio del 29 dicembre un elicottero turistico è precipitato e ha preso fuoco mentre effettuava dei lavori di trasporto passeggeri. Miracolosamente illesi i sette occupanti del velivolo, con due di questi che hanno subito soltanto delle lievi ferite con necessità di ricovero in ospedale.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso isolando e mettendo in sicurezza l’area.

Elicottero precipitato in Alto Adige

Secondo quanto emerse dalle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’elicottero era partito poco prima dall’aeroporto di Bolzano e per cause ancora da accertare il pilota ha perso il controllo dei comandi finendo in una radura nel territorio di San Martino, frazione del comune di Sarentino. Al momento dell’impatto con il suolo il velivolo ha preso fuoco, ma fortunatamente tutti i passeggeri sono riusciti a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

Le ferite più gravi sono state riportate da una bambina di dieci anni, trasportata all’ospedale di Bressanone con un trauma alla schiena, e da un uomo adulto che ha invece riportato un trauma alla spalla ed è ora ricoverato presso l’ospedale di Bolzano. Come da prassi, l’Enav ha aperto un’inchiesta in merito all’incidente per poter chiarire le reali responsabilità dell’episodio e soprattutto per verificare se il velivolo avesse l’autorizzazione per trasportare fino a sette passeggeri.