"Saviano è il miglior promoter della Camorra", così il consigliere veronese della Lega Velardi.

Il consigliere leghista del comune di Verona, Andrea Velardi, ha duramente attaccato lo scrittore e giornalista Roberto Saviano accusandolo in diretta Instagram di essere “il miglior promoter della Camorra”. L’esponente del Caroccio non manca poi anche di argomentare il proprio pensiero indicando proprio nello scrittore una sorta di pr dello stile “Jenny e Ciru”, protagonisti della celebre serie tv Gomorra.

Velardi: “Saviano promoter della Camorra”

“Saviano – continua Velardi – si è fatto attrarre dal Dio denaro e dai benefici di chi fa quel genere di battaglie rivolte a chi è costretto a vivere sotto scorta, o meglio a non vivere in quanto rischia di essere assassinato dalla Camorra”. Un’accusa netta e senza mezzi termini che però il consigliere leghista fa trasmettendo in diretta mentre è alla guida con tanto di filtro Instagram dell’orsetto che rende, inevitabilmente, poco serie le sue affermazioni.

Velardi torna poi sulla cittadinanza onoraria veronese revocata proprio alla stesso Saviano non meno di una settimana fa in consiglio comunale con una mozione presentata dal leghista Zelger e approvata con i voti favorevoli del Caroccio e di Fratelli d’Italia: “La cittadinanza faceva mainstream, faceva comodo, eh Saviano?!”.

Dalle parole di Verdini si è innescato un comprensibile meccanismo di denuncia nei confronti del suo accanimento personale nei confronti dell’autore di Gomorra.

Oltre alle molte critiche ricevute sui social, contro il consigliere leghista si è schierato anche Partito Democratico di Verona con il capogruppo Federico Benini che invita il sindaco Sboarina e il leader della Lega Salvini ha commentare l’accaduto e a prenderne le distanze.