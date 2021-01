Covid, Modena: i coniugi Giancarlo e Luciana morti a 24 ore di distanza

I coniugi Giancarlo e Luciana, 87 e 84 anni, sono morti a Modena a un solo giorno di distanza l’uno dall’altra, dopo aver contratto il Covid.

Un nuovo lutto causato dal coronavirus è stato registrato a Modena: si tratta dei due coniugi Giancarlo e Luciana, deceduti a circa 24 ore l’uno dall’altra.

Covid, coniugi morti a un giorno di distanza

Giancarlo, 87 anni, e Luciana, 84 anni, erano stati ricoverati presso il Policlinico di Modena dopo contratto il Covid. Nonostante le cure fornite ai coniugi da parte del personale medico e infermieristico impiegato presso la struttura ospedaliera, il rapido peggioramento delle condizioni di salute dei due pazienti ne ha determinato la morte negli ultimi giorni di dicembre.

L’87enne Giancarlo, infatti, è deceduto presso il Policlinico nel pomeriggio di martedì 29 dicembre mentre il decesso dell’84enne Luciana è stato registrato nel giorno successivo.

Marito e moglie risiedevano a Modena: pertanto, le celebrazioni funebri sono state fissate per lunedì 4 gennaio, presso la Terracielo di via Emilia Est. Le spoglie della coppia, poi, verranno trasportate in provincia di Livorno per essere seppellite nel cimitero di Gabbro di Rosignano.

La drammatica vicenda che ha segnato la fine di una vita vissuta insieme per Giancarlo e Luciana si aggiunge alla lunga lista internazionale di vittime e di coniugi stroncati dal Sars-Cov-2, nel corso del 2020.