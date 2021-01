Rovereto, scoppia un incendio in un appartamento: muore un uomo di 68 anni.

Intorno alle 5:30 di questa mattina, 23 gennaio, un incendio è divampato in un appartamento di Rovereto, in Trentino, provocando la morte di un uomo di 68 anni. La casa della vittima è in via Leonardo da Vinci a Borgo Sacco e ad avvertire i vigili del fuoco sono stati gli abitanti dei vicini condomini.

I pompieri, giunti sul luogo dell’incendio, hanno prima arenato le fiamme e successivamente si sono impegnati per cercare di salvare la vita all’uomo che, stando a quanti riportato dall’Ansa, sarebbe stato solo in casa. I tentativi di rianimazione messi in atto dagli operatori dell’ambulanza non hanno però dato i frutti sperati ed è stato possibile solo confermare il decesso del 68enne.

Incendio in un appartamento di Rovereto

Stando a quanto trapelato dai soccorritori, l’uomo sarebbe morto a causa delle esalazione di fumo. Sarà compito ora degli agenti delle forze dell’ordine fare chiarezza sull’origine delle fiamme e accertare la presenza, o meno, di responsabilità oggettive per l’accaduto.

L’episodio avvenuto oggi a Rovereto ricorda tragicamente quanto avvenuto solo nella giornata di ieri, 22 gennaio, a Latina, dove con una dinamica del tutto simile è divampato un incendio in un appartamento nel quale è morto un signore di 67 anni che non è riuscito a fuggire dalle fiamme.

Anche in questo caso sono state avviate le necessarie indagini per accertare eventuali responsabilità ed è stata disposta l’autopsia sul corpo carbonizzato dell’uomo. La casa, quasi completamente distrutta, è stata dichiarata inagibile dei pompieri.