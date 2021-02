Incidente lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo dove dove una macchina bloccata sui binari è stata investita dal treno.

Sarebbe potuto finire in tragedia un incidente avvenuto lungo il tratto ferroviario Brescia-Iseo-Edolo dove un’auto bloccata sui binari è stata urtata da un treno in transito. Stando a quanto appreso non sarebbero stati registrati feriti e l’impatto del treno con la vettura è stato di lieve intensità.

Stando a quanto annunciato da Trenord in un comunicato non vi sarebbero stati danni né per il passeggeri né per il personale del treno. In seguito all’incidente avvenuto nel pomeriggio il traffico il traffico ferroviario è stato interrotto per circa due ore, dalle 14.10 fino alle 16 circa al fine di permettere alle forze dell’ordine di effettuare tutte le verifiche del caso. Organizzato un bus sostitutivo per permettere ai passeggeri di arrivare a destinazione.

Brescia, investita auto bloccata sui binari

Nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio intorno alle ore 14, un’autovettura è rimasta bloccata sui binari della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo all’altezza di Pilzone d’Iseo venendo investita seppure in modo lieve da un treno di Trenord in quel momento in transito. A dare i dettagli della vicenda la compagnia Trenord che ha provveduto a diramare un comunicato , così come citato dall’Eco di Bergamo precisando anche che non sarebbero stati rilevati feriti: “Oggi alle 14.10 un’autovettura ha indebitamente occupato un passaggio a livello ed è stata urtata dal treno 1950 in transito.

Nessuna conseguenza né per i passeggeri e il personale a bordo del convoglio, né per il conducente del veicolo”.

La nota di Trenord ha poi reso noto che nel periodo di interruzione del collegamento ferroviario è stato istituito “un servizio bus sostitutivo. Terminati gli accertamenti, la circolazione è ripresa gradualmente”.