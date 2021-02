Il consulente del Ministro della Salute Ricciardi ospite a Che tempo che ha ribadito l’importanza del lockdown sul suolo nazionale.

Serve un lockdown su tutto il suolo nazionale unito ad un vero cambiamento di rotta che permetta di affrontare il Coronavirus in modo efficace. Questo è quanto il consulente del Ministro della Salute Walter Ricciardi ha ribadito, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.

Un concetto quello che ha espresso Ricciardi che stato messo in luce anche nelle scorse ore e che ha attirato su di sé diverse polemiche come quelle da parte di Matteo Salvini e Giovanni Toti. “Speranza è sempre stato in sintonia, ma da gennaio non siamo riusciti ad essere impattanti sulle decisioni del Governo, perché alcuni ministri non volevano adottare misure così forti”, ha dichiarato Walter Ricciardi.

Covid, Ricciardi: “Serve lockdown”

“È necessario un cambiamento di rotta”; un lockdown totale che può funzionare solo se accompagnato da una ripresa dei test e del tracciamento quando i casi saranno meno di 50 per 100 mila e da una vaccinazione a tutto spiano”, a dirlo il consulente alla salute Walter Ricciardi che nel corso del suo intervento nella trasmissione “Che tempo che fa” ospite di Fabio Fazio, ha evidenziato come in questo particolare periodo serva applicare misure forti al fine di contrastare la diffusione del Coronavirus.

Il Consulente del Ministro della Salute Ricciardi ha poi fatto un’analisi sulla campagna vaccinale attualmente evidenziando alcune criticità: “il commissario Arcuri ha fatto bene ma per vaccinare almeno 300mila persone al giorno ci vuole una persona che si occupi solo di questo in modo da organizzarsi a febbraio e marzo in vista dei vaccini in arrivo ad aprile”.