Le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Iacovacci saranno accolte in Italia alle ore 23.

Sono stati presi in carico da un aereo militare italiano le salme dei due italiani che hanno perso la vita in seguito ad un attacco nella Repubblica Democratica del Congo il 22 febbraio. L’arrivo dei feretri dei due funzionari italiani è atteso in italia alle ore 23 presso l’aeroporto di Ciampino.

Stando a quanto si apprende da fonti del Quirinale, non sarà tuttavia presente all’accoglienza dell’aereo militare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a seguito di un disturbo vestibolare.

Presidente il Premier Mario Draghi

Ad accogliere le due salme prossime dei due funzionari italiani sono già presenti il Premier Mario Draghi insieme ai Ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini rispettivamente i Ministri degli Esteri e della Difesa. L’aereo militare è partito dall’aeroporto di Gama intorno alle 16.20.

Nel frattempo le autorità italiane hanno avviato indagini al fine di fare luce sull’intera vicenda, mentre nella giornata di mercoledì 24 febbraio saranno effettuate le autopsie dei due corpi presso il policlinico Gemelli di Roma.

#RDC: Le couple présidentiel a rendu une visite de réconfort cet avant midi à la famille de l’ambassadeur Italien Luka Atanassio tué hier à l’Est de la RDC. pic.twitter.com/Hn3sO8No8W — HonoreMvula (@honoremvula21) February 23, 2021

La visita alla moglie dell’ambasciatore

Con un comunicato ufficiale pubblicato sui social è stato reso noto che il Presidente della Repubblica Democratica del Congo ha fatto visita alla moglie dell’ambasciatore Attanasio Zakia Seddiki: “la coppia presidenziale è andata a consolare la famiglia dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Una donna del posto cresciuta nella comunità italiana ha chiesto al PR di essere maggiormente coinvolto nella pace dell’oriente ‘è la mia priorità, la rassicuro”.