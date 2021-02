Nel terribile incidente, avvenuto in provincia di Cuneo, ha perso la vita un 16enne.

Dramma a Dronero, in provincia di Cuneo. Un 16enne ha perso la vita in un incidente stradale. Si trovava all’interno di un fuoristrada insieme ad altri due giovani, che sono rimasti feriti. Violentissimo lo schianto frontale contro un’altra auto.

Adesso spetterà alle autorità chiarire le responsabilità di quanto accaduto.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto sabato 27 febbraio in via Cuneo, a Dronero, all’altezza del civico 27. Un fuoristrada Daihatsu, con a bordo i tre giovani, stava uscendo dal parcheggio di una pizzeria quando si è schiantato contro una Mercedes che viaggiava sul rettilineo a forte velocità. L’impatto ha fatto uscire di strada la prima auto, che si è ribaltata più volte, venendo scaraventata a decine di metri dal luogo dell’incidente.

F.A., 16 anni, è morto sul colpo. Il giovane viaggiava sul sedile del passeggero. Gli altri due ragazzi che erano nel fuoristrada Daihatsu sono rimasti feriti. Per estrarli dalle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sono stati poi immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il conducente, 18 anni, in codice giallo, mentre l’altro passeggero, di meno di 16 anni, in codice rosso. Illeso, invece, il quarantenne che era alla guida della Mercedes.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale al fine di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del mortale.