Avvocato suicida a Palermo, è il secondo in pochi giorni. L'uomo ha lasciato un biglietto di addio ai genitori per spiegare il suo gesto

Giovane avvocato suicida a Palermo, è il secondo in pochi giorni. A togliersi la vita è stato il quasi 40enne S.G. L’uomo ha lasciato un biglietto di commiato e si è ucciso. I familiari hanno dato l’allarme dopo aver visto che il loro congiunto non rispondeva al telefono.

A quel punto carabinieri e vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione del professionista ad Isola delle Femmine ed hanno fatto la macabra scoperta. Sul letto gli operanti hanno anche rinvenuto la lettera con cui l’uomo dava commiato alla vita, dicendo addio ai suoi genitori. Sul tragico fatto sono state avviate indagini specifiche. Così come pure erano state avviate indagini in un caso simile che, in maniera quanto meno inquietante, aveva avuto come teatro sempre il foro siciliano.

Avvocato suicida a Palermo, è il secondo: pochi giorni fa una donna

Pochi giorni fa infatti si era tolta la vita strangolandosi con una corda un’avvocatessa di 35 anni. La donna era stata trovata morta nella sua abitazione in via Croce Rossa. Alcuni precedenti danno la cifra del disagio che serpeggia anche all’interno di categorie professionali che in un erratissimo mainstream sono considerate ‘immuni’ da turbe esistenziali. E sugli episodi, non in concausa ma di certo non immuni da una lettura comune, ha detto la sua l’Unione degli Ordini forensi siciliani con una nota sottoscritta dal presidente Giuseppe Di Stefano.

Il presidente dell’Ordine: depressione e pochi ristori

L’avvocato ha parlato di “episodi preoccupano non poco, perché denotano la situazione di forte prostrazione e di estremo disagio in cui si dibattono i professionisti isolani. Da una parte la cronica crisi congiunturale dall’altra la morsa della pandemia, che ha ancor di più acuito il generale stato di depressione delle regioni del Sud. I ristori, peraltro di scarsa rilevanza economica – ha poi chiosato il presidente Di Stefano – hanno riguardato gli avvocati solo marginalmente”.