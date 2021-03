Tra le piste da seguire per limitare i contagi c'è anche quella dell'istituzione di una super zona rossa: cos'è e di che cosa si tratta?

Una super zona rossa per limitare il diffondersi del contagio e accelerare contestualmente sulla campagna vaccinale: è la nuova ipotesi allo studio del governo, che oggi si riunirà in un vertice con gli esperti del Cts, per il periodo precedente e seguente le vacanze di Pasqua.

Si tratterebbe in sostanza di un nuovo lockdown nazionale con le misure attualmente in vigore per la fascia rossa allargate a tutta Italia: tra queste il divieto di ogni spostamento non motivato da comprovate esigenze e la chiusura delle scuole e di tutte le attività commerciali non di prima necessità.