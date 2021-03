Pontina e Laurentina si sono allagate a causa della forte pioggia: il traffico va in tilt.

Questa mattina, 9 marzo, gli abitanti di Latina e provincia si sono svegliati sotto una pitta pioggia che ha causato problemi al traffico locale e ai molti pendolari che dal capoluogo pontino si dirigono nella vicina Roma per lavorare. Nello specifico la Pontina, strada statale che unisce le due città, si è allagata a casa della forte pioggia creando non pochi disagi agli automobilisti che la stavano percorrendo.

Situazione simile anche sulla Laurentina, dove i rovesci temporalesci hanno paralizzato il traffico.

Pontina e Laurentina allagate dalla pioggia

Per quanto riguarda la Pontina, la strada risulta al momento allagata in diversi punti e si sarebbero aperte delle voragini nel manto stradale oltre ad essersi verificati degli incidenti sin dalle prime ore di questa mattina. Il risultato sono file chilometriche in direzione Roma, fotografate dai molti pendolari e poi postate sui social.

Il blocco maggiore sarebbe all’altezza di Marconi a causa di un mezzo pesante messo di traverso mentre, nella corsia inversa, andando in direzione Latina, si procede utilizzando solo una delle due corsie.

Non va meglio sulla Laurentina dove il maltempo ha paralizzato la circolazione dei mezzi. Nello specifico la strada è completamente allagata e le macchine sono in un metro d’acqua che impedisce loro di muoversi. Incidenti, buche, allagamenti e tanto traffico, questo il riassunto della prima parte di giornata per i pendolari abituati a percorrere queste strade.

Situazioni di disagio si sono registrate anche in via Palombarese all’altezza di Marco Simone, dove la strada si è allagata, e sulla Tangenziale Est di Roma dove a causa del maltempo si sono verificati alcuni incidenti. Anche sul Grande Raccordo Anulare si registrano code.