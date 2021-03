Un uomo di 91 anni scopre di essere positivo al Covid, tenta il suicidio e viene salvato dai Carabinieri: è successo ad Arezzo.

Tragedia sfiorata ad Arezzo, dove un uomo di 91 anni ha tentato il suicidio dopo aver scoperto di essere positivo al Covid. Un passante lo ha visto intenzionato a compiere l’estremo gesto e ha chiamato i Carabinieri che lo hanno tratto in salvo.

91enne scopre di essere positivo al Covid

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di lunedì 8 marzo 2021 in via Teofilo Torri. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, che aveva contratto l’infezione, è salito sul tetto del condominio dove risiede con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Una persona ha notato la scena e ha subito lanciato l’allarme al 112.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Arezzo si sono precipitati sul posto hanno citofonato e sono saliti per le scale fino al punto in cui si trovava l’anziano.

Un militare lo ha afferrato salvandolo, impedendo che si gettasse da un’altezza di parecchi metri e scongiurando il peggio. Le forze dell’ordine hanno poi chiamato i sanitari del 118 che hanno fornito le prime cure l’uomo per poi trasportarlo in ospedale. Attualmente quest’ultimo si trova ancora ricoverato nella struttura ospedaliera della città.

I contagi ad Arezzo

Quanto al bollettino dei contagi di Arezzo e provincia, l’ultimo aggiornamento di lunedì 8 marzo parla di 125 casi positivi su 1.553 tamponi, 47 guarigioni/dimissioni e un decesso riferibile ad una donna di 75 anni.

I soggetti attualmente contagiati nel territorio aretino sfiorano le duemila unità (1.993). Quanto ai ricoveri, all’ospedale San Donato ci sono 93 pazienti mentre in terapia intensiva i posti occupati sono 14. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.625 e quelle in quarantena come contatti stretti di casi sono 3.810.