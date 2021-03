La modella dagli occhi malinconici ha lottato per 10 anni contro un brutto male: la storia di Sontra Volpe.

Sontra Volpe è morta a soli 57 anni dopo aver combattuto per un decennio contro una grave malattia. Da un trentennio posava per professori e studenti all’interno dei laboratori di discipline pittoriche in un liceo artistico di Pescara. Una donna dallo spirito combattivo e dallo sguardo malinconico.

La storia di Sontra Volpe, morta a 57 anni

La sua morte è stata commentata con tantissima tristezza e allo stesso tempo affetto. Una modella dagli occhi tristi, così era stata soprannominata, morta all’età di 57 anni. La dirigente scolastica dell’istituto, Raffaella Cocco, si è così espressa: “Puntuale, garbata, affidabile. L’abbiamo vista soffrire ma, appena terminava il ciclo di cure, tornava al lavoro senza attendere un giorno”. Lascia i suoi tre figli Kevin, Monica e Veridiana, il compagno e la madre.

L’ultimo saluto è stato alle 9,30 di giovedì 11 marzo nella Cattedrale di San Cetteo.

