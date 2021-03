Covid, Zangrillo: “Tanti in ospedale per cure sbagliate a casa”

Curarsi a casa magari attraverso metodi improvvisati, sbagliati o ancora assenti è dannoso e porta l’Italia ancora di più verso il baratro della zona rossa. Ne è convinto il Primario del reparto di Anestesia e Rianimazione Generale del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo che su Twitter ha scritto un post estremamente duro dichiarando:”Per l’abbandono del paziente e il cortisone alla prima linea di febbre, l’Italia va in rosso”.

La maggioranza degli accessi #COVID19 in Pronto Soccorso sono causati da terapie domiciliari assenti o sbagliate. Per l’abbandono del paziente e il cortisone alla prima linea di febbre, l’Italia va in rosso. pic.twitter.com/jvQkoLzSBv

